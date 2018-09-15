Иран требует от ЕС компенсации санкциям США

ЕС и другие подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) должны компенсировать последствия санкций США, в противном случае Иран может вернуться к обогащению урана. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф, сообщает Reuters.

"Европейцы и другие подписанты должны действовать, чтобы компенсировать последствия санкций США", – сказал он.

М. Зариф подчеркнул, если ядерное соглашение будет поставлено под угрозу "действиями американцев и пассивностью европейцев", Иран может снова вернуться к обогащению урана, а также разорвать или ограничить применение ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из международного соглашения СВПД, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и которое предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов, направленных на ограничение своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Должностные лица Европейского Союза решительно выступают против решения США и всячески пытаются поддерживать соглашение.