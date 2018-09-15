Активист из Франции объявил голодовку в израильском КПЗ

Французский писатель и правозащитник Франк Романо, задержанный в ходе шествия в поддержку палестинцев, чьи дома планируют снести израильские власти, объявил голодовку в камере предварительного заключения в Иерусалиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Представитель НПО "Борцы за мир" (Combatants for Peace) Нахум Олтчик сообщил, что Ф. Романо содержат в одном из КПЗ в Западном Иерусалиме. Н. Олтчик сообщил, что француз начал голодовку с требованием отмены решения о сносе домов в районе Хан Аль-Ахмар. Ф. Романо требует также выдачи палестинцам разрешений на строительство новых домов. Автор книги "Любовь и террор на Ближнем Востоке" имеет двойное гражданство США и Франции.