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Активист из Франции объявил голодовку в израильском КПЗ

Тюрьма
22:25 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В КПЗ Западного Иерусалима объявил голодовку французский писатель и активист Франк Романо, известный своей поддержкой палестинцев.

Французский писатель и правозащитник Франк Романо, задержанный в ходе шествия в поддержку палестинцев, чьи дома планируют снести израильские власти, объявил голодовку в камере предварительного заключения в Иерусалиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Представитель НПО "Борцы за мир" (Combatants for Peace) Нахум Олтчик сообщил, что Ф. Романо содержат в одном из КПЗ в Западном Иерусалиме. Н. Олтчик сообщил, что француз начал голодовку с требованием отмены решения о сносе домов в районе Хан Аль-Ахмар. Ф. Романо требует также выдачи палестинцам разрешений на строительство новых домов. Автор книги "Любовь и террор на Ближнем Востоке" имеет двойное гражданство США и Франции.

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Новости мира, Голодовка, Израиль, КПЗ, Палестина, Франк Романо.
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