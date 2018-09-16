Сирийские СМИ: Израиль произвел ракетный удар по аэропорту Дамаска

Силы противовоздушной обороны сирийской армии были задействованы в субботу для отражения ударов Израиля в районе международного аэропорта Дамаска. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на военный источник, передает УНН.

"Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на израильскую ракетную агрессию против международного аэропорта Дамаска, - приводит агентство слова военного источника. - ПВО занимается отражением атаки, сбив несколько вражеских ракет".

Взрывы были слышны в окрестностях аэропорта, сообщает SANA со ссылкой на собственного корреспондента.

Представительница Армии обороны Израиля (IDF) отказалась прокомментировать сообщение SANA, пишет Jerusalem Post.

"Мы не комментируем иностранные заявления", — приводит ее слова издание.

В ходе атаки были поражены военные объекты, находящиеся рядом с аэропортом Дамаска. Пострадавших нет, был нанесен лишь материальный ущерб, отмечает Jerusalem Post, ссылаясь на местные СМИ.

По данным телеканала Al Mayadeen, вблизи от аэропорта прогремело несколько взрывов.