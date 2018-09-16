День Независимости Украины

Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
Новости: Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник
Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник
Новости: Леннокс Льюис не согласен с решением судей в бою Головкин - Альварес
Леннокс Льюис не согласен с решением судей в бою Головкин - Альварес
Новости: Кейт Миддлтон в скором времени вернется на работу
Кейт Миддлтон в скором времени вернется на работу
X

Иран одобрил избрание нового спикера парламента Ирака

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми
14:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: МИД Ирана в воскресенье одобрил избрание накануне спикера парламента Ирака и его первого заместителя.

Новым спикером парламента стал экс-губернатор провинции Анбар суннит Мухаммед Аль-Хальбуси, которого поддерживает командир шиитских военизированных формирований, лидер альянса "Фатх" Хади аль-Амири, близкий к Тегерану, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Первым заместителем спикера был выбран Хасан Карим - сторонник шиитского богослова Муктады ас-Садра, чей блок "ас-Сауйрун" одержал победу на майских парламентских выборах в Ираке.

"Иран поддерживает решения иракского народа избрать этих делегатов", - приводит АП слова представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

"Мы надеемся, что вскоре станет свидетелями выборов президента и премьер-министра - для формирования нового иракского правительства", - добавил он.

В Ираке спикер парламента, как правило, является представителем суннитов, в то время как премьер-министр страны выбирается из шиитского большинства.

В течение 30 дней с первого заседания нового состава парламента, которое состоялось 3 сентября, парламент двумя третями голосов должен избрать нового президента Ирака. В свою очередь он сможет поручить сильнейшему политическому блоку в парламенте сформировать правительство.

АП напоминает, что Иран играет важнейшую роль в иракской политической жизни, а многие ополченцы, способствовавшие разгрому в Ираке группировки "ИГИЛ", близки к Тегерану.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бахрама Касеми, Избрание спикера парламента Ирака, Ирак, Иран, Мухаммед Аль-Хальбуси.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Иран запретил экспорт киви Палестина недовольна политикой США Госдеп: Россия и Асад ведут информационную кампанию против "Белых касок"

Последние новости

Самая веселая подборка картинок, которая не оставит ни одного читателя грустить Палец в глаз: жуткая травма Фирмино в матче с Тоттенхэм - Ливерпуль Звезда украинского сериала "Школа" выпустила новый клип (Видео)
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
03 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
05 Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости сегодня
15:09 Энергетика Украины получила более 1 млрд евро инвестиций
15:06 Украинский журналист задержан в Казахстане
15:00 Киевлян предупреждают о сильном ветре
14:59 Ребров: Счастлив, что нам удалось победить
14:56 Земля Франца-Иосифа замусорена пластиком
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Новости: НАБУ отпустило Омеляна за границу
НАБУ отпустило Омеляна за границу
Новости: Арсенал обнаружили в Одесской области
Арсенал обнаружили в Одесской области
Новости: Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь