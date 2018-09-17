Россия и Турция договорились по сирийскому Идлибу

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом создать демилитаризованную зону в Идлибе, чтобы разделить силы правительственных сирийских войск и сирийских повстанцев.

Об этом он заявил по итогам встречи с Эрдоганом, сообщает Европейская правда со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября 2018 года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусри", - заявил Путин.

Он добавил, что с руководством Сирии, которое поддерживает демилитаризованную зону, будут проведены консультации.

"В целом этот подход поддерживается руководством Сирийской Арабской Республики. В ближайшее время мы проведем с сирийским руководством дополнительные консультации", - добавил Путин.

Эрдоган сообщил, что Турция укрепит пункты наблюдения по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu. По его словам, Турция и Россия организуют патрулирование вдоль границ зоны деэскалации.

По предложению Эрдогана до 10 октября из зоны выведут тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы.

Провинция Идлиб на севере страны - последний во всей Сирии анклав антиправительственных группировок. Регион был захвачен коалицией различных антиправительственных группировок в 2012-2013 годах. Окончательно сирийская армия покинула его под давлением боевиков после поражения в битве за Идлиб 24-28 марта 2015 года.