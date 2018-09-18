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У берегов Сирии пропал российский военный самолет

Ил-20
07:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: twitter.com/russia_watch

Новости мира: Над Средиземным морем возле Сирии пропал с радаров российский военный самолет Ил-20.

Самолет Ил-20 Министерства обороны России, на борту которого находились 14 военнослужащих, исчез над Средиземным морем, в 35 километрах от побережья Сирии поздно вечером 17 сентября.

Об этом сообщает Meduza.

"Отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия", - уточнили в Минобороны РФ.

 Примерно в это же время были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата "Овернь", что находится в том же районе.

"Командование авиабазы "Хмеймім" организовало поисково-спасательную операцию... На борту самолета находились 14 военнослужащих. Их судьба неизвестна", - отмечает издание.

Напомним: Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Создан на базе самолета Ил-18.

В понедельник сирийское государственное агентство "САНА" сообщило, что силы ПВО Сирии сбило несколько ракет, выпущенных по провинции Латакия. Удару подверглись промышленные объекты.

Позже "САНА" уточнило, что обстрел сирийской территории был осуществлен со стороны моря. Мишени располагались в городе Латакия - административном центре одноименной провинции.

Сирийские государственные СМИ отмечают, что сначала поступили сообщения о взрывах на территории исследовательского института, занимающегося промышленными технологиями. Затем примерно через полчаса системы ПВО перехватили несколько ракет, которые летели со стороны Средиземного моря.

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Новости мира, Военные самолет, Война в Сирии, Ил-20, Сирия, Средиземное море.
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