СМИ: Сирия случайно сбила российский военный самолет

В Вашингтоне считают, что российский самолёт Ил-20 был случайно сбит силами ПВО сирийских правительственных войск, сообщает во вторник Си-Эн-Эн со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в американском руководстве.

Как сказал источник, российский самолет был непреднамеренно сбит "средствами сирийской ПВО, которые Россия продала Сирии несколько лет назад".

По информации источника, катастрофа произошла, когда сирийские военные пытались сбить запущенные по территории Сирии израильские ракеты.

Также со ссылкой на источник сообщается, что сирийские средства ПВО вели огонь против четырех израильских истребителей F-16, наносивших ракетный удар по целям в провинции Латакия.

Еще один источник в США подтвердил телеканалу, что ракетный обстрел Сирии, о котором сообщалось в понедельник вечером, действительно был проведён ВВС Израиля.

В Минобороны РФ сообщили, что российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского фрегата "Овернь" ("Auvergne").

"На борту самолета находились 14 военнослужащих. Их судьба неизвестна", - говорится в сообщении.

Командованием российской авиабазы Хмеймим организована поисково-спасательная операция, сообщили в Минобороны РФ.

Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Создан на базе самолета Ил-18.

В понедельник сирийское государственное агентство "САНА" сообщило, что силы ПВО Сирии сбили несколько ракет, выпущенных по провинции Латакия совершен со стороны моря. Удару подверглись промышленные объекты.