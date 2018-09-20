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Вашингтон призывает Иран к новому ядерному договору

Иранская ядерная программа
09:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Несмотря на то, что Иран не расположен к переговорам с Вашингтоном, в США заявляют о готовности заключить новый ядерный договор.

США рассчитывают подписать новый договор с Ираном, который бы охватывал как его ядерную программу, так и программу по разработке баллистических ракет, заявил в среду спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук в ходе выступления в институте Хадсона. По сообщению западных СМИ, он также отметил, что в Тегеране не заинтересованы вести переговоры, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря США Майка Помпео об их готовности встретиться с иранским руководством.

По его словам, в Вашингтоне "ясно сказали, что готовы к переговорам (с Ираном)". Однако, продолжил Б.Хук, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, президент Хасан Рухани и министр иностранных дел Джавад Зариф "указали на то, что они не заинтересованы в переговорах". "Это их позиция, и мы ее уважаем", - добавил Б.Хук. Ранее в этом месяце Д.Трамп заявил, что возможность проведения переговоров с иранской стороной зависит от Тегерана, а не от него самого.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки Ирана с "шестеркой". К ноябрю США рассчитывают полностью восстановить снятые с Ирана в рамках этого соглашения санкции. В Вашингтоне призывают Тегеран заключить другой договор, который бы включал в себя не только вопросы, связанные с ядерной программой, но, в частности, тему иранских баллистических ракет. Иранские власти заявляют, что не намерены вести с США подобные переговоры.

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Новости мира, Договор, Иран, Переговоры, США, Ядерная сделка.
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