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В Секторе Газа убили палестинца

Сектор Газа
22:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В результате огня, открытого израильскими военными, в Секторе Газа погиб палестинец, еще 54 человека было ранены.

В ходе еженедельной демонстрации на границе Израиля и сектора Газа от израильского огня погиб палестинец и еще десятки получили ранения. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Газы, сообщает Reuters.

"Один из палестинцев был убит и еще десятки других ранены, когда израильские силы открыли огонь во время еженедельной демонстрации возле границы между Израилем и Газой", - говорится в сообщении.

По словам представителя палестинского министерства здравоохранения, один демонстрант был убит и еще 54 человека были ранены. Израильская армия в свою очередь заявила, что солдаты подверглись нападению со стороны палестинцев, которые бросали гранаты, горящие шины и камни. Солдаты ответили "средствами разгона беспорядков" и стреляли "в соответствии со стандартными операционными процедурами". Напряженная ситуация на границе Газы и Израиля длится еще с 30 марта, когда там начались массовые протесты палестинцев. Здесь регулярно происходят инциденты с человеческими жертвами.

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Новости мира, Жертвы, Израиль, Палестина, Сектор Газа, Стрельба.
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