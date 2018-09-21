Протесты в секторе Газа: Израиль открыл огонь

В ходе еженедельной демонстрации на границе Израиля и сектора Газа от израильского огня погиб палестинец и еще десятки получили ранения.

Об этом заявили в министерстве здравоохранения Газы, сообщает Reuters.

"Один из палестинцев был убит и еще десятки других ранены, когда израильские силы открыли огонь во время еженедельной демонстрации возле границы между Израилем и Газой", - говорится в сообщении.

По словам представителя палестинского министерства здравоохранения, один демонстрант был убит и еще 54 человека были ранены выстрелами с боевыми патронами.

Израильская армия в свою очередь заявила, что солдаты подверглись нападению со стороны палестинцев, которые бросали гранаты, горящие шины и камни. Солдаты ответили "средствами разгона беспорядков" и стреляли "в соответствии со стандартными операционными процедурами".

Как известно, напряженная ситуация на границе Газы и Израиля длится еще с 30 марта, когда там начались массовые протесты палестинцев. Здесь регулярно происходят инциденты с человеческими жертвами.