Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности

Израиль предоставил России доказательства, что не несет никакой ответственности за сбивание российского самолета в Сирии.

Об этом сообщили в министерстве обороны Израиля, передает DW.com.

Израильская делегация включительно с командующим ВВС Израиля генерал-майором Амикамом Норкиным прибыла 20 сентября в Москву для обсуждения инцидента и предоставления соответствующей информации.

"Мы доказали, как безрассудный огонь со стороны Сирии стал прямой причиной сбития российского самолета", - заявил на условиях анонимности представитель израильского минобороны, цитирует агентство Reuters.

По его словам, сирийцы вели огонь в воздух "безответственно и непрофессионально" еще долго после того, как израильских самолетов там уже не было. Также в израильской армии утверждают, что предупредили россиян об операции над Сирией не за минуту, а значительно раньше.

Как сообщалось ранее, российский Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров над Средиземным морем у берегов Сирии в ночь на 18 сентября, в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории. По версии Минобороны РФ, "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". Позже стало известно, что самолет случайно сбили сирийские средства ПВО.