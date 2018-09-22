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На военном параде в Иране произошел теракт, есть жертвы

Стрельба на военном параде в Мране
12:23 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В иранском городе Ахвази террористы, переодетые в военных во время военного парада открыли огонь по представителям власти и людям, погибли 3 человека, еще 20 ранены.

В результате теракта на военном параде в иранском городе Ахвази погибли по меньшей мере трое человек, пострадали 20 человек, среди которых и мирные жители. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

"Террористы, переодетые в военных Корпуса стражей Исламской революции и Басидж (волонтеры), открыли огонь по представителям власти и людям из-за стенда во время парада", - сказал губернатор Хузестана Гулам-Реза Шариате.

Среди пострадавших есть ребенок и женщина. Как отмечается, чиновники в ходе теракта не пострадали. Силам безопасности удалось убить двоих террористов и арестовать еще двух, один из задержанных ранен. Детали инцидента выясняются. Военные парады проходят в городах Ирана в связи с годовщиной войны с Ираком в 1980 - 1988 годах. 

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Новости мира, Ахвази, Военный парад, Иран, Погибшие, Пострадавшие, Теракт в Иране, Теракт во время военного парада в Иране.
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