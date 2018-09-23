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Теракт на военном параде: Иранский МИД вызвал послов европейских стран

Теракт в Ахвазе
05:06 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Иран после теракта вызвал “на ковер” троих европейских послов.

МИД Ирана вызвал послов Великобритании, Дании и Нидерландов после теракта на военном параде.

Об этом собщает DW.

Тегеран обвиняет европейские страны в том, что они укрывают группы, оппозиционные иранскому режиму.

"Неприемлемо, что эти группы не числятся в списке террористических организаций в Европейском Союзе только потому, что они не совершили терактов в Европе", - заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, которого цитирует агентство IRNA.

Ранее в тот же день неизвестные открыли огонь по участникам военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана. По последним данным, в результате погибли 29 человек, еще 60 получили ранения. Всего нападавших было четверо, двое из них убиты, еще двое - задержаны.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". По данным Reuters, о своей причастности к произошедшему также объявила террористическая группировка ИГИЛ.

Государственное телевидение Ирана возложило вину на суннитских боевиков, а МИД страны - на "региональных спонсоров терроризма" и США.

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Все по теме:

Новости мира, Ахваз, Бахрам Касеми, Великобритания, Дания, ЕС, Иран, Нидерланды, Теракт.
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