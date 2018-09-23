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Рухани: Иран готов противостоять США

Хассан Рухани
21:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: По словам президента Ирана Хассана Рухани, США ведет себя как забияка, но Иран сможет выстоять.

Президент Ирана Хассан Рухани заявил о готовности противостоять США и их арабским союзникам после нападения на иранский военный парад, в результате которого погибли 25 человек, в том числе 12 членов элитного Корпуса стражей Исламской революции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иранского президента.

"Америка ведет себя как забияка относительно остального мира. Но наш народ и правительство будут противостоять США. Мы переживем американские санкции, и Вашингтон пожалеет о том, что выбрал такой ошибочный путь", - говорится в сообщении.

Нападение на военный иранский парад состоялось в субботу 22 сентября. Отношения Ирана и США сейчас в очень плохом состоянии из-за выхода американской администрации Дональда Трампа из ядерного соглашения относительно Ирана и введения против Тегерана новых жестких экономических санкций.

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Новости мира, Иран, США, Тегеран, Теракт, Хассан Рухани.
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