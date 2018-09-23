Рухани: Иран готов противостоять США

Президент Ирана Хассан Рухани заявил о готовности противостоять США и их арабским союзникам после нападения на иранский военный парад, в результате которого погибли 25 человек, в том числе 12 членов элитного Корпуса стражей Исламской революции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иранского президента.

"Америка ведет себя как забияка относительно остального мира. Но наш народ и правительство будут противостоять США. Мы переживем американские санкции, и Вашингтон пожалеет о том, что выбрал такой ошибочный путь", - говорится в сообщении.

Нападение на военный иранский парад состоялось в субботу 22 сентября. Отношения Ирана и США сейчас в очень плохом состоянии из-за выхода американской администрации Дональда Трампа из ядерного соглашения относительно Ирана и введения против Тегерана новых жестких экономических санкций.