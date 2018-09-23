День Независимости Украины

Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко планирует вернуться к политической деятельности
Луценко планирует вернуться к политической деятельности
Новости: Помпео: Россия не доказала свою полезность
Помпео: Россия не доказала свою полезность
Новости: "Нужен Уайлдер": Промоутер обозначил цели Джошуа
"Нужен Уайлдер": Промоутер обозначил цели Джошуа
Новости: Известные люди, у которых невероятно доброе сердце
Известные люди, у которых невероятно доброе сердце
X

Сбитый Ил-20: Израиль ответил на очередную порцию обвинений России

Ил-20
23:19 Вс, 23 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Израиль ответил на повторные обвинения России по крушению Ил-20 в Сирии.

Израиль ответил на очередную порцию обвинений Российской Федерации, которая возложила на него ответственность за сбитый российский самолет Ил-20.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на заявление Сил обороны Израиля (IDF) на их официальной странице в Twitter.

В сообщении говорится, что делегация IDF, которую возглавляет командующий Военно-воздушных сил Израиля генерал Амикам Норкин, предоставила российским военным документ с подробностями инцидента с Ил-20 над Средиземным морем.

"Израильские истребители F-16 в момент сбития российского самолета-разведчика не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля", - заверили в IDF.

Кроме того, последствия гибели Ил-20 в IDF назвали "трагическими и тяжелыми".

23 сентября в Минобороны РФ вновь заявили, что вина за сбитый в Сирии российский разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС.

Об этом сказал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил о "непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности" израильских ВВС.

Как сообщалось ранее, в ночь на 18 сентября российский военный самолет Ил-20 попал под огонь сирийских средств ПВО у побережья Сирии в Средиземном море. В результате авиакатастрофы погибли 15 российских военных. Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

В ту ночь они наносили удары по объектам в Сирии. 20 сентября в Москву прибыла делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим израильских ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным. Израильская сторона передала российским военным 40-страничный доклад по событиям, происходившие в районе сирийской Латакии вечером 17 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, IDF, Израиль, Ил-20, Россия, Сирия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Протесты в секторе Газа: Израиль открыл огонь В Секторе Газа убили палестинца Вашингтон призывает Иран к новому ядерному договору

Последние новости

Кантон Санкт-Галлен запретил паранджу "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин Медики рассказали о продукте, который признали едой долгожителей
Сегодня читают
01 Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео)
02 Усик и Джошуа провели своеобразную дуэль взглядов после нокаута Поветкина
03 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
04 Ярмоленко получил одну из худших оценок за матч с Челси
05 Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
06 Хацкевич: Я давно хотел попробовать Вербича на позиции форварда
Новости сегодня
00:05 Врачи рассказали, какие продукты нужно есть как можно чаще
23:53 Луценко раскритиковал Сытника за отсутствие результатов работы
23:42 Настоящая красота в простоте: завораживающий минимализм (Фото)
23:42 Папа Римский в Литве почтил память жертв советской и нацистской оккупаций
23:31 Вместо тысячи слов: трогательные снимки, которые не оставят вас равнодушными (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Санкции против Дерипаски отложили
Санкции против Дерипаски отложили
Новости: На Генассамблее ООН выступит Эрдоган
На Генассамблее ООН выступит Эрдоган
Новости: Опубликовано видео прохода украинских судов под Крымским мостом
Опубликовано видео прохода украинских судов под Крымским мостом
Новости: Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике
Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь