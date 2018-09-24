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Нетаньяху предупредил Путина о напряженности на Ближнем Востоке

С-300
22:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Биньямин Нетаньяху сказал Владимиру Путину, что передача С-300 Сирии усилит напряженность в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии комплекса С-300 увеличит напряженность в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба премьера.

По мнению Б.Нетаньяху, поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию "в руки безответственных лиц повысит напряженность в регионе".

Израильский премьер отметил, что его страна продолжит защищать свои интересы.

Кроме того, Б.Нетаньяху вновь подчеркнул, что ответственность за то, что российский самолет Ил-20 был сбит, несет Сирия. Он добавил, что ответственность за трагедию с Ил-20 также лежит и на Иране, так как Тегеран, по его мнению, дестабилизирует ситуацию в регионе.

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Все по теме:

Новости мира, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Израиль, РФ, С-300, Сирия.
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