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В Багдаде зверски убили "королеву красоты": фото и видео

Тара Фарес
09:54 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Соцсети

Новости мира: Известную модель и блогера Тару Фарес, выигравшую конкурс красоты "Мисс Багдад" в 2015 году, застрелили в иракской Багдаде.

В столице Ирака неизвестные застрелили модель и блогера Тару Фарес, которая в 2015 году победила в конкурсе красоты "Мисс Багдад". По данным СМИ, перед убийством девушку взяли в заложники.

Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на Kurdistan24.

Издание уточнило, что окровавленное тело Фарес обнаружили в собственном спортивном автомобиле. 22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, однако медикам не удалось ее спасти.

За расследование инцидента взялись правоохранители. В полиции уточнили, что модель убили двумя выстрелами в голову и одним в грудь.

В Instagram-аккаунте Фарес, на который подписано более 2,6 миллиона человек, появилась посмертная публикация с черно-белым снимком.

Смотрите видео, как Тару Фарес пытаются спасти после стрельбы (Видео 18+)

"Мы просим Аллаха простить ее и придать ей свою большую милость", – говорится в заметке под фото.

Отметим, что ранее в Ираке при загадочных обстоятельствах погибли владелец салона красоты и фэшн-эксперт. Местная власть обеспокоена из-за некоторых агрессивных групп, которые угрожают людям из индустрии красоты.

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Новости мира, Ирак, Мисс Багдад, Мисс Багдад-2015, Тара Фарес.
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