Саудовская Аравия потребовала извинений от Канады

Саудовская Аравия требует от Канады извинений для налаживания дипломатических отношений.

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Жубейр, сообщает CBC News.

"Мы не хотим быть объектом политического футбола во внутренней политике Канады. Найдите другой мяч для игры. Эту проблему очень легко решить. Извинитесь и признайте, что ошиблись", - прокомментировал аль-Жубейр дипломатический конфликт.

Он отметил, что Саудовская Аравия считает недопустимыми требования Канады немедленно освободить арестованных. "Вы можете критиковать нас по соблюдению прав человека, прав женщин... другие также делают это и все в порядке. Можно говорить об этом, но требовать немедленного освобождения? Что мы вам - банановая республика? Восприняла ли бы это любая страна? Нет! Вот и мы не восприняли", - заявил дипломат.

В то же время, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подчеркнула, что Оттава не изменит свою фундаментальную позицию. "Канада будет всегда отстаивать права человека... мы чувствуем особенное обязательство в отношении женщин, которые борются за свои права по всему миру", - отметила Фриланд.

Дипломатический конфликт между Канадой и Саудовской Аравией возник в прошлом месяце, когда Эр-Рияд выдворил канадского посла, заморозил коммерческие операции и отозвал из Канады своих студентов в ответ на распространенное через соцсети обращение Оттавы относительно необходимости освободить правозащитников. "Канада глубоко обеспокоена новыми арестами общественных активистов и защитников прав женщин, в том числе Самара Бадави, в Саудовской Аравии. Мы призываем саудовскую власть немедленно освободить их и других мирных общественных активистов", - отметили в МИД Канады.