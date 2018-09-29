Саудовская Аравия потребовала извинений от Канады
Новости мира: Саудовская Аравия является одним из главных торговых партнеров Канады на Аравийском полуострове.
Саудовская Аравия требует от Канады извинений для налаживания дипломатических отношений.
Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Жубейр, сообщает CBC News.
"Мы не хотим быть объектом политического футбола во внутренней политике Канады. Найдите другой мяч для игры. Эту проблему очень легко решить. Извинитесь и признайте, что ошиблись", - прокомментировал аль-Жубейр дипломатический конфликт.
Он отметил, что Саудовская Аравия считает недопустимыми требования Канады немедленно освободить арестованных. "Вы можете критиковать нас по соблюдению прав человека, прав женщин... другие также делают это и все в порядке. Можно говорить об этом, но требовать немедленного освобождения? Что мы вам - банановая республика? Восприняла ли бы это любая страна? Нет! Вот и мы не восприняли", - заявил дипломат.
В то же время, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подчеркнула, что Оттава не изменит свою фундаментальную позицию. "Канада будет всегда отстаивать права человека... мы чувствуем особенное обязательство в отношении женщин, которые борются за свои права по всему миру", - отметила Фриланд.
Дипломатический конфликт между Канадой и Саудовской Аравией возник в прошлом месяце, когда Эр-Рияд выдворил канадского посла, заморозил коммерческие операции и отозвал из Канады своих студентов в ответ на распространенное через соцсети обращение Оттавы относительно необходимости освободить правозащитников. "Канада глубоко обеспокоена новыми арестами общественных активистов и защитников прав женщин, в том числе Самара Бадави, в Саудовской Аравии. Мы призываем саудовскую власть немедленно освободить их и других мирных общественных активистов", - отметили в МИД Канады.