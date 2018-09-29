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Консульство США в Ираке закроют

США
20:33 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Майк Помпео объясняет закрытие консульства США в Ираке постоянной угрозой диппредставительству в Басре со стороны Ирана.

Государственный департамент США принял решение фактически прекратить работу консульства в иракском городе Басра ввиду военной угрозы со стороны Ирана и сил, действующих при поддержке Тегерана. Об этом сообщает Reuters.

"Соединенные Штаты объявили, что фактически закрывают консульство в иракском городе Басра и перемещают его дипломатический персонал ввиду усиления угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном ополченцев, в том числе ракетного огня", - замечает издание.

Как подчеркнул в этой связи госсекретарь США Майк Помпео, Соединенные Штаты возлагают непосредственную ответственность на Иран за любые нападения на американцев, дипмиссии США и семьи дипломатов в этом регионе. Он напомнил о недавних ракетных обстрелах американского консульства в Басре. "Соединенные Штаты оперативно и должным образом будут реагировать на любые подобные нападения", - заявил М. Помпео. Госсекретарь США подчеркнул, что угроза для американского персонала и дипломатических учреждений США в Ираке нарастает. М. Помпео добавил, что Вашингтон работает совместно с иракскими силами и союзниками США для того, чтобы должным образом реагировать на эти угрозы.

Решение о закрытии консульства из-за фактической опасности усиливает напряженность между Вашингтоном и Тегераном после того, как администрация Д. Трампа возобновила санкции против Ирана. Заявление Госдепа прозвучало спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп и президент Ирана Хасан Рухани обменялись критическими высказываниями на Генассамблее ООН, а Д. Трамп пообещал усилить давление санкций и обвинил руководство Ирана в распространении "хаоса, смерти и разрушений" в регионе.

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