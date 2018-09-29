В Иране массовое отравление алкоголем

Служба спасения Ирана сообщила, что 290 человек поступили с отравлением алкоголем, 24 из них погибли, передают иранские СМИ.

"Двести девяносто человек поступили с алкогольным отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга", — заявил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд. По его словам, 217 человек были госпитализированы, 15 из них были помещены в отделение интенсивной терапии. Все остальные, отметил он, были выписаны из больницы после получения медицинской помощи. Отравления произошли в провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз.