Мир, Ближний Восток https://telegraf.com.ua/mir/blizhniy-vostok/4541497-v-irane-massovoe-otravlenie-alkogolem.html
В Иране массовое отравление алкоголем
Новости мира: По данным иранской Службы спасения, от алкогольного отравления пострадали 290 человек, 24 из которых погибли.
Служба спасения Ирана сообщила, что 290 человек поступили с отравлением алкоголем, 24 из них погибли, передают иранские СМИ.
"Двести девяносто человек поступили с алкогольным отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга", — заявил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд. По его словам, 217 человек были госпитализированы, 15 из них были помещены в отделение интенсивной терапии. Все остальные, отметил он, были выписаны из больницы после получения медицинской помощи. Отравления произошли в провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз.
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