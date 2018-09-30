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Сирия в ООН потребовала немедленного вывода войск США, Франции и Турции

Валид Муаллем
06:21 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Муаллем потребовал вывода иностранных войск "немедленно и без всяких условий".

Выступая на дебатах в ООН министр иностранных дел и вице-премьер Сирии Валид Муаллем потребовал немедленного вывода с территории своей страны военных сил США, Франции и Турции.

Об этом сообщает DW.

Муаллем заявил, что американская армия и солдаты двух других стран представляют собой "оккупационные войска", с которыми будут "вести себя соответствующим образом".

"Они должны уйти немедленно и без всяких условий", - сказал сирийский политик.

Муаллем также предсказал скорую победу сирийских правительственных войск над повстанцами.

"Битва против терроризма почти закончена", - отметил политик.

По его словам, бои будут остановлены, когда Сирия будет освобождена от террористов и "незаконного зарубежного присутствия". Уже сейчас положение в стране "стабильнее и безопаснее", что может стать условием для возврата большого количества беженцев.

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Новости мира, Валид Муаллем, ООН, Сирия, США, Турция, Франция.
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