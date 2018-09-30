Оппозиция начала вывод войск из Идлиба

На севере Сирии первая часть вооруженной оппозиции начала выводить свои силы из районов провинции Идлиб. Как сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека, группировка "Файлака аш-Шам" оставляет район по просьбе со стороны Турции, со ссылкой на Радио Свобода сообщает УНН. Сообщается, что по соглашению между Россией и Турцией, эти районы должны быть преобразованы в демилитаризованную зону.

Демилитаризованная зона глубиной 15-20 километров должна быть создана для того, чтобы отделить отряды вооруженной оппозиции, контролирующих Идлиб, от районов, занятых сирийскими правительственными войсками. Срок ее создания - 15 октября. Предполагается, что будут патрулировать ее турецкие и российские военные. В то время, когда часть сирийской вооруженной оппозиции согласилась сотрудничать с Турцией по выполнению соглашения, большая исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" пока не дала согласия на вывод своих сил.