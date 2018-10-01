Помпео пригрозил Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что действия иранских властей и военных Корпуса стражей исламской революции (КСИР) угрожают безопасности американского дипломатического персонала в Ираке, и предупредил Тегеран о возможных ответных мерах.

"Угрозы нашему персоналу и объектам в Ираке со стороны правительства Ирана, сил "Аль-Кудс" КСИР и ополчения, действующих при поддержке, под контролем и руководством лидера сил "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, стали значительно серьезнее в последние недели", - говорится в заявлении М.Помпео, распространенном в ночь на субботу.

Госсекретарь сообщил, что "неоднократно имели место случаи открытия непрямого огня со стороны боевиков, направленного на генеральное консульство в Басре и наше посольство в Багдаде, в том числе в течение последних 24 часа.....Я совершенно четко дал понять, что Ирану следует осознавать, что Соединенные Штаты оперативно и надлежащим образом ответят на такие атаки", - подчеркнул глава американской дипломатии.