Иран нанес ракетный удар по боевикам в Сирии

Иранские государственные средства массовой информации сообщают, что иранские военные выпустили несколько баллистических ракет по боевикам в Сирии, которых Тегеран обвиняет в нападении на военный парад в городе Ахвази 22 сентября. Об этом сообщает Радио Свобода.

Иранское информационное агентство "Фарс" 1 октября сообщило, что несколько боевиков были убиты в результате ракетного обстрела их лагеря в регионе Абу-Камаль на востоке Сирии. Официальный веб-сайт Корпуса стражей исламской революции 1 октября заявил, что целью ракетной атаки была "штаб-квартира тех, кто отвечает за террористические преступления в Ахвазе".

Иран обвиняет ирано-арабских сепаратистов в нападении в городе Ахваз, жертвами которого стали по меньшей мере 24 человека, еще более 60 были ранены. Кроме сепаратистов, которых обвиняет Тегеран, боевики группировки "ИГИЛ" также взяли на себя ответственность за нападение на военный парад.