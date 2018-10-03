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Бархам Салех стал новым президентом Ирака

Бархам Салех
04:23 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Иракские депутаты избрали ветерана курдской политики Бархама Салеха новым президентом страны.

Парламент Ирака во вторник избрал президентом страны ветерана курдской политики Бархама Салеха от партии "Патриотический союз Курдистана", который в прошлом в разное время возглавлял правительство курдской автономии, а также был заместителем премьер-министра Ирака.

Об этом сообщает панарабский телеканал "Аль-Джазира".

"Иракские депутаты избрали ветерана курдской политики Бархама Салеха новым президентом страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что избранию предшествовала словесная перепалка между двумя основными курдскими партиями – "Патриотическим союзом Курдистана" и "Демократической партией Курдистана" – которые не могли согласовать единую кандидатуру, что даже привело к приостановке заседания.

Новый президент имеет 15 дней для уполномочивания кандидата от крупнейшего парламентского блока на формирование правительства.

Согласно неофициальной договоренности, достигнутой после свержения режима Саддама Хусейна коалиционными войсками в 2003г, должность президента Ирака – больше церемониальную должность занимает представитель курдов, премьер-министром назначается мусульманин-шиит, а должность спикера парламента принадлежит мусульманам-суннитам.

Рядом с этим, иракский телеканал Alsumaria сообщил во вторник вечером, что новоизбранный президент Бархам Салех уже поручил бывшему министру нефти Аделю Абдель Махди сформировать новый кабинет министров. Согласно конституции страны, кандидат в премьеры имеет 30 дней на формирование нового правительства и выдвижение его состав на утверждение парламентом.

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Новости мира, Бархам Салех, Ближний Восток, Ирак, Политика.
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