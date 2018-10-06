В Секторе Газа пострадало около 400 палестинцев

Не менее 376 палестинцев пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газы. Об этом сообщило местное агентство WAFA со ссылкой на министерство здравоохранения анклава, передает УНН.

По данным агентства, три палестинца погибли. Отмечается, что израильские военные применяют против протестующих огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Ранее сообщалось о двух погибших и 120 пострадавших.

Ранее в пятницу Израиль пригрозил жесткой реакцией на любые нападения из сектора Газа и агрессивные действия против жителей еврейского государства. В ответ контролирующее прибрежный анклав движение ХАМАС заявило о готовности привлечь еще большее число протестующих к акциям вдоль восточной границы сектора. "Ничто не сможет помешать людям продолжать марши во имя достижения своих целей и реализации их права на достойную жизнь на своей земле", — отметили представители движения.