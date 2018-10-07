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Антиохийская церковь поддержала РПЦ

Антиохийская церковь
02:40 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: По мнению Синода Антиохийской православной церкви вопрос автокефалии для УПЦ должен решаться на собрании предстоятелей всех поместных церквей, или Синаксисе.

Синод Антиохийской православной церкви призвал решать вопрос о возможном предоставлении автокефалии в Украине путем созыва собрания предстоятелей всех поместных церквей (Синаксисе) для сохранения единства православия и решил поддержать позицию РПЦ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу, сообщает УНН.

"Православная Антиохийская церковь просит Его Святейшество Вселенского патриарха, дабы он созвал срочное собрание предстоятелей поместных церквей для обсуждения изменений, происходящих в православном мире, выдачи автокефалий новым церквам и для выработки общих решений, прежде чем принимать финальную резолюцию по этому вопросу", — говорится в тексте заявления. Антиохийская церковь выразила обеспокоенность в связи с развитием ситуации в Украине и подчеркнула необходимость сохранения единства православия путем принятия согласованного решения по данному вопросу.

"Любое предложение для решения проблемы получения автокефалии для определенной церкви должно быть согласовано с православной экклесиологией (раздел христианского богословия, изучающий природу и свойства церкви) и с принципами консенсуса, достигнутыми ранее всеми церквами, т. е. согласовано с церквью-матерью или по согласию всех православных церквей с этим предложением", — отмечается в заявлении. Антиохийская церковь "отвергает принципы утверждения новой церкви в пределах канонических границ существующих патриархатов или автокефальных церквей как метод для разрешения конфликтов", поскольку "история показывает, что эти политические ловушки ослабляли православную церковь и реальное действенное православное единство в мире".

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Все по теме:

Новости мира, Автокефалия, Антиохийская церковь, РПЦ, Синаксис, УПЦ.
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