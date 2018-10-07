Боевики выводят из Идлиба тяжелое вооружение

Коалиция "Фронт национального освобождения" (ФНО), объединяющая отряды вооруженной сирийской оппозиции, начала вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в районе провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщило в субботу агентство AFP, передает УНН.

"Фронт начал выводить тяжелую военную технику из демилитаризованной зоны", — рассказал AFP представитель коалиции Наджи Мустафа, добавив, что коалиция оставит в зоне блокпосты с другим вооружением. Представитель оппозиционной группировки "Фейлак аш-Шам", входящей в состав ФНО, также подтвердил агентству вывод военной техники из демилитаризованной зоны, уточнив, что речь идет о пусковых установках и гранатометах.