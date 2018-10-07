Мир, Ближний Восток https://telegraf.com.ua/mir/blizhniy-vostok/4565848-boeviki-vyivodyat-iz-idliba-tyazheloe-vooruzhenie.html
Боевики выводят из Идлиба тяжелое вооружение
Новости мира: Из провинции Идлиб начал вывод тяжелого вооружения сирийский опозиционный "Фронт национального освобождения".
Коалиция "Фронт национального освобождения" (ФНО), объединяющая отряды вооруженной сирийской оппозиции, начала вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в районе провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщило в субботу агентство AFP, передает УНН.
"Фронт начал выводить тяжелую военную технику из демилитаризованной зоны", — рассказал AFP представитель коалиции Наджи Мустафа, добавив, что коалиция оставит в зоне блокпосты с другим вооружением. Представитель оппозиционной группировки "Фейлак аш-Шам", входящей в состав ФНО, также подтвердил агентству вывод военной техники из демилитаризованной зоны, уточнив, что речь идет о пусковых установках и гранатометах.
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