Напряжение растет: Иран пригрозил США ракетным ударом

Новости мира: Иранские военные улучшил точность своих ракет и заявляют о готовности ударить по военным базам США.

Американские базы на территории Афганистана, ОАЭ и Катара, а также авианосцы США в Персидском заливе находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

Об этом заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, информирует Reuters.

“Между Тегераном и Вашингтоном растет напряжение... Они (базы и авианосцы - Ред) - в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить по ним в случае, если если они (американцы — Ред.) начнут действовать", - сказал Амир Али Хаджизаде

Он добавил, что Иран улучшил точность своих ракет, и они, в частности, могут ударить по базам Аль-Дафра в ОАЭ и Кандагар в Афганистане, а также авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Напоминаем, 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, направленные, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль