Принц Саудовской Аравии совершит первый иностранный визит после убийства Хашогги

Новости мира: Саудовский принц отправился в первое иностранное турне после инцидента с Хашогги.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в четверг отправился в первое международное турне после скандальной истории с убийством журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Наследник саудовского престола в ближайшие дни посетит несколько арабских стран по просьбе короля Салмана Аль Сауда, отмечается в сообщении.

Известно, что в частности кронпринц посетит Дубай.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Во время убийства Дж.Хашкаджи в генконсульстве находилась официальная делегация из Эр-Рияда, члены которой связаны с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.