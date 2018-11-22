Иран исключает новые переговоры по ядерному соглашению

Новости мира: На пресс-конференции в Риме Зариф сказал, что иранский народ выстоит против санкций США.

В Министерстве иностранных дел Ирана исключили возможность проведения переговоров относительно пересмотра ядерного соглашения от 2015 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу иранского внешнеполитического ведомства Джавада Зарифа.

"Иран не намерен пересматривать соглашение относительно ядерного оружия от 2015 года, как этого требуют США", - заявил министр.

На пресс-конференции в Риме Зариф сказал, что иранский народ выстоит против санкций США.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в мае объявил, что его страна выходит из ядерного соглашения с Ираном. Трамп заявил, что Иран, вопреки заверениям, разрабатывал ядерное оружие.