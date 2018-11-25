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В Идлибе зафиксированы первые ракетные удары, а в Алеппо - снаряды с хлором

В Идлибе зафиксированы первые ракетные удары, а в Алеппо - снаряды с хлором
09:35 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Сирии режим Башара Асада и его сторонники нанесли ракетные удары по Идлибу, погибли школьники и женщины, а в Алеппо боевики обстреляли отравляющими снарядами.

В Сирии режим Башара Асада и его сторонники нанесли ракетные удары по зоне деэскалации в провинции Идлиб, несмотря на договоренности. Об этом сообщает Анадолу.

Ракетный удар нанесен по району Джердженаз на востоке Идлиба, где расположено много школ.

Как сообщил агентству "Анадолу" глава Управления гражданской обороны ("Белые каски") Мустафа Хадж Юсуф, силы режима Асада нанесли ракетный удар в тот момент, когда учащиеся выходили из школ. В результате погибли два школьника и три женщины.

Также сообщается, что боевики обстреляли сирийский город Алеппо снарядами, начинёнными отравляющим газом, сообщает в воскресенье агентство САНА со ссылкой на своего корреспондента.

Согласно его данным, обстрелу подверглись два квартала. Все пострадавшие - мирные жители. Им оказывается медпомощь. Агентство отмечает, что поступили сведения о двух обстрелах: от первого из них пострадали 15 человек, почувствовавших удушье, а от второго - 44 человека. САНА не указывает, какое именно отправляющее вещество могло быть применено.

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Сирия, Алеппо, Погибшие, Пострадавшие, Обстрелы, Идлиб, Отравляющее вещество, Снаряды с хлором.
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