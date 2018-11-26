В ОАЭ помиловали жителя Британии, приговоренного к пожизненному заключению

Новости мира: Власти Объединенных Арабских Эмиратов помиловали ученого из Британии Мэтью Хеджеса, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за шпионаж.

В Объединенных Арабских Эмиратах помиловали британского ученого Мэтью Хеджеса, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Об этом сообщает BBC.

"В Объединенных Арабских Эмиратах помиловали британского ученого Мэтью Хеджеса, который был осужден за шпионаж (в пользу Великобритании - прим.ред.). Решение вступает сразу в силу", - говорится в сообщении.

Власть ОАЭ сообщила, что помилование было одним из приказов, которые изданы по случаю празднования Национального дня страны.

В прокуратуре заявили, что Хеджес признал свою вину в суде в Абу-Даби, который приговорил его за шпионаж к пожизненному лишению свободы.

Как сообщалось, 31-летнего Мэтью Хеджеса задержали в аэропорту Дубаи 5 мая. В противовес обвинениям в шпионаже британец заявил, что приехал в страну для научных исследований.

Суд в Абу-Даби обвинил Хеджеса в "шпионаже для или от имени" британского правительства. Однако мужчина полностью отбрасывает все обвинения.

Представитель семьи Хеджеса заявил, что слушание длилось всего 5 минут и на нем не присутствовал адвокат. Министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что был "глубоко шокирован и разочарован" приговором, подчеркнув, что это будет иметь "последствия для отношений между двумя странами".