Турецкая полиция обыскала две виллы по делу Хашогги

Новости мира: Турецкая полиция обыскала виллу в прибрежной зоне к юго-востоку от Стамбула в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Турецкая полиция провела обыски на двух виллах на северо-западе Турции в рамках расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает AP со ссылкой на губернатора провинции Муаммера Эррола.

"Турецкая полиция со служебными собаками провела обыски в двух близлежащих виллах на северо-западе Турции, в провинции Ялова, в рамках расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги", - говорится в сообщении.

Эрол подтвердил обыск, однако отметил, что любую информацию относительно обыска сможет предоставить главный прокурор Стамбула, ведь именно он руководит следствием.

По данным турецкого информагентства Anadolu, криминалисты вместе с другими следователями окружили одну из вилл возле города Термал, но позже расширили обыск до соседней виллы.

По информации турецких СМИ, следователи искали останки тела Хашогги.

Как сообщалось, саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги исчез после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.

В ноябре во время обыска в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы плавиковой кислоты и других химикатов.

Турция передала связанные с убийством Хашогги аудиозаписи Саудовской Аравии, США, Канаде, Германии, Франции и Британии.

Саудовский принц Халид бин Фархан Аль Сауд, который живет в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению Хашогги.