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Одна из стран заявила о выходе из ОПЕК

Одна из стран заявила о выходе из ОПЕК
10:17 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что Катар в январе 2019 года намерен выйти из Организации стран-нефтеэкспортеров нефти.

Катар в январе 2019 года выйдет из Организации стран-нефтеэкспортеров нефти. Об этом в понедельник сообщил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби, передает Рейтер.

Решение о выходе из ОПЕК было принято после того, как Катар пересмотрел пути усиления своей роли на международной арене и улучшения планирования долгосрочной стратегии, сказал Аль-Кааби на пресс-конференции.

На нефтяном рынке наблюдается самое резкое падение месячных котировок за 10 лет

Справка. ОПЕК — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.

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Катар, ОПЕК, Выход, январь 2019 года, Саад Аль-Кааби.
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