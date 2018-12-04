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В Иране грозят заблокировать экспорт нефти из Персидского залива

В Иране грозят заблокировать экспорт нефти из Персидского залива
18:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Хасан Рухани грозит перекрыть Ормузский пролив, если США решат заблокировать экспорт иранской нефти.

Президент Ирана Хасан Рухани вновь грозит перекрыть Ормузский пролив, по которому проходит около трети всей транспортируемой по морю нефти. Об этом сообщает AP со ссылкой на иранское государственное телевидение, которое цитирует слова Рухани.

"Президент Ирана Хасан Рухани еще раз пригрозил перекрыть Ормузский пролив, по которому проходит около трети всей транспортируемой по морю нефти", - говорится в сообщении.

По словам Рухани, если США решат заблокировать экспорт иранской нефти, то из Персидского залива вообще не будет экспорта нефти.

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Отмечается, что Ормузский пролив - критически важен для перевозки энергетических ресурсов в мире.

Ранее Рухани высказывал подобные угрозы, особенно когда президент США Дональд Трамп пригрозил свести экспорт иранской нефти до нуля.

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США, Иран, Нефть, Президент Ирана, Хасан Рухани, Ормузский пролив.
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