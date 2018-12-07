Йеменские хуситы отвергли предложение правительства

Новости мира: Хуситы отказались открывать аэропорт в Сане

На переговорах по урегулированию ситуации в Йемене, что проходят в Швеции, повстанцы-хуситы отвергли предложение поддерживаемого саудитами правительства открыть главный аэропорт страны в Сане.

Об этом сообщает Reuters.

"Поддерживаемое Саудовской Аравией йеменское правительство предложило своим противникам-хуситам открыть аэропорт в подконтрольной им столице страны Сане. Но на условиях обязательной проверки всех самолетов в Адене или Саюне – городах, которые контролирует официально признанная йеменская власть. Но представители хуситов в пятницу отвергли это предложение, отметив, что никаких проверок самолетов в аэропорту быть не должно", - говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, что это еще не означает провала переговоров, которые начались в четверг в Швеции под патронатом ООН и продлятся до 13 декабря.

Как известно, война в Йемене между проиранскими хуситами и официальным правительством, которое поддерживает суннитская коалиция во главе с Саудовской Аравией, длится с 2015 года, унесла уже более 10 тысяч жизней и поставила сотни тысяч йеменских мирных жителей перед угрозой голодной смерти.