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Понедельник, 10.12.2018
Убийство Хашогги: Саудовская Аравия отказалась выдавать Турции подозреваемых
Убийство Хашогги: Саудовская Аравия отказалась выдавать Турции подозреваемых
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Убийство Хашогги: Саудовская Аравия отказалась выдавать Турции подозреваемых

Убийство Хашогги: Саудовская Аравия отказалась выдавать Турции подозреваемых
05:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Саудовская Аравия отказалась выдавать подозреваемых в убийстве Хашогги.

Власти Саудовской Аравии отклонили экстрадиционный запрос Турции, отказавшись выдавать подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом передает Duetsche Welle.

"Мы не выдаем своих граждан", - заявил министр иностранных дел Королевства Адель аль-Джубейр в воскресенье, 9 декабря.

Он также обвинил Анкару в отказе передавать Эр-Рияду информацию о преступлении, которой располагает турецкое следствие.

"Мы попросили наших друзей в Турции представить нам доказательства, которые мы можем использовать в суде. Мы не получили их в том порядке, в каком их следовало бы получить", - рассказал министр.

Отмечается, что причиной отказа стало то, что власти королевства хотят "докопаться до истины" и не собираются "ничего скрывать".

Как сообщалось, саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.

В ноябре во время обыска в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были выявлены следы кислоты и других химикатов. Турция передала связанные с убийством Хашогги аудиозаписи Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.

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Все по теме:

Турция, Саудовская Аравия, Адель аль-Джубейр, Джамаль Хашогги.
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