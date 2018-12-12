В Афганистане подорвался террорист-смертник, есть погибшие

Новости мира: На окраине Кабула произошел взрыв автомобиля со смертником, погибли четыре сотрудника сил безопасности и восемь гражданских лиц.

Количество жертв в результате взрыва автомобиля со смертником, произошедшего во вторник на окраине Кабула, возросло до 12 человек, еще 12 получили ранения.

"Число погибших в результате взрыва смертника на окраине Кабула во вторник возросло до 12", - говорится в сообщении.

Заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что в результате взрыва автомобиля со смертником, целью которого был конвой безопасности, погибли четыре сотрудника сил безопасности и восемь гражданских лиц, в том числе две женщины и двое детей. Еще 12 человек получили ранения.

Радикальное исламистское движение "Талибан", которое ежедневно совершает нападения на афганские силы безопасности, взяло ответственность за теракт.

Как сообщалось ранее, База Афганской национальной армии и полиции в Теринкоте, столице провинции Урузган в Афганистане, была захвачена боевиками движения "Талибан".