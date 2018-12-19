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Первый день перемирия в Йемене: В Ходейде прогремели взрывы

Первый день перемирия в Йемене: В Ходейде прогремели взрывы
06:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: В Ходейде прогремели взрывы в первый день после установки перемирия.

По меньшей мере четыре взрыва прогремели в йеменском городе Ходейда через сутки после вступления в силу перемирия между правительством Йемена и мятежным движением хуситов. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило во вторник агентство Reuters, передает УНН.

По предварительным данным, взрывы стали следствием артиллерийского обстрела. Информации о том, с чьей стороны был открыт огонь, пока нет. Район падения снарядов также не установлено.

Перемирие между правительством Йемена и повстанцами-хуситами вступило в силу в полночь 18 декабря. Договоренность о нем стала одним из главных достижений завершенных на прошлой неделе в Швеции межйеменських консультаций под патронажем ООН.

Через некоторое время после официального вступления в силу перемирия ряд телеканалов, лояльных правительству и поддерживает его аравийской коалиции, сообщил о том, что мятежники нарушили режим. Так, Sky News Arabia со ссылкой на неназванные военные источники утверждал, что хуситы ведут артиллерийский огонь из удерживаемых ими районов по позициям так называемых совместных сил на юге Ходейда. Al-Arabiya сообщил о столкновениях на южной окраине и к востоку от города, озвучив версию, что ударам подвергаются жилые кварталы.

Между тем подконтрольный мятежникам телеканал Al Massira цитирует их командование, которое утверждает, что все формирования привержены перемирию.

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Йемен, Взрывы, артиллерийский обстрел, Ходейда.
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