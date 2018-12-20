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Нетаньяху призвал ООН осудить Хезбаллу за тоннели на границе

Нетаньяху призвал ООН осудить Хезбаллу за тоннели на границе
06:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Израильские военные проводят операции по выявлению и уничтожению вырытых тоннелей.

Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху в среду призвал Совет Безопасности ООН осудить агрессивные действия ливанского движения "Хезболла" из-за тоннелей, которые были вырыты на границе Израиля. Об этом пишет Associated Press.

«Это не просто акт агрессии. Это война. Народ Ливана должен понять, что "Хезболла" ставит их под угрозу, и мы ожидаем, что Ливан примет надлежащие меры» , - сказал Нетаньягу.

Он настаивает, что Совет Безопасности должен "отстоять правду", когда встретится, чтобы обсудить вопросы относительно тоннелей, недавно обнаруженных Израилем на ливанской границе во время операции "Северный щит".

В настоящее время израильские военные проводят операции по выявлению и уничтожению вырытых тоннелей, из которых четыре были выявлены ранее. В Израиле говорят, что они были сделаны боевиками Хезболлы для совершения нападений на израильских гражданских и завоевания северной части страны.

Движение "Хезболла", которое ранее использовало такие туннели в Ливане, еще не прокомментировал ситуацию.

Как сообщалось, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху считает, что целью создания туннелей через границу с Ливаном есть доставки террористов движения "Хезболла" в северную часть Израиля.

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ООН, Беньямин Нетаньяху, Хезбалла, Тоннели на границе, Глава правительства Израиля.
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