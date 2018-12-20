Бюджет Саудовской Аравии: более 17% правительство выделило на сферу обороны

Новости мира: Саудовская Аравия утвердила крупнейший в своей истории годовой бюджет.

Правительство Саудовской Аравии утвердило на следующий год крупнейший в своей истории годовой бюджет, на сферу безопасности и обороны в котором предусмотрены 17,3%. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Обнародованный министерством финансов Саудовской Аравии во вторник бюджет предусматривает 51 миллиард долларов США - 17,3 процента от общей сметы - на оборонные расходы, что на 9 процентов меньше, чем в прошлогоднем бюджете", - говорится в сообщении.

Оборонный сектор получит вторую по величине долю бюджета после образования, на которую должна пойти 17,5 процента средств. На здравоохранение предусмотрено 15,6 процента.

Во вторник Саудовская Аравия обнародовала самый большой бюджет в своей истории, расходы которого составляют около 295 миллиардов долларов США, а доходы около 260 миллиардов.