Трамп: Турция и другие страны региона закончат разгром террористов в Сирии

Новости мира: Дональд Трамп вновь раскритиковал СМИ за освещение американских новостей.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Турция и другие страны Ближнего Востока способны самостоятельно справиться с оставшимися в Сирии террористами.

"По Сирии. Мы изначально собирались пробыть три месяца, а это было семь лет назад, но мы не уходили. Когда я стал президентом, ИГ сходили с ума. Теперь ИГ по большей части повержена, и остальные страны региона, включая Турцию, должны без труда справиться с тем, что осталось. Мы возвращаемся домой!" - написал он в Twitter.

"Я тяжело работаю в Белом доме. Сообщения СМИ о приостановке работы правительства и о Сирии в основном ложные. Мы ведем переговоры с демократами о столь необходимой нам безопасности на границе (преступники, наркотики, торговля людьми), но это может быть долго", - написал Д.Трамп.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о победе над "Исламским государством" в Сирии, отметив, что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

В субботу в США произошла приостановка работы части госучреждений, поскольку демократам и республиканцам не удалось решить разногласия о законопроект о бюджете из-за финансирования проекта стены на границе с Мексикой.