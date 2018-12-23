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В Ливане протесты из-за политического тупика

В Ливане протесты из-за политического тупика
17:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сотни ливанцев протестуют из-за ухудшения экономических условий.

Сотни ливанцев вышли на улицы Бейрута, требуя от властей найти выход из политического тупика, в котором оказалась страна из-за невозможности сформировать новое правительство. Об этом сообщает АР.

"Сотни ливанцев протестуют против ухудшения экономических условий, так как политики зашли в тупик из-за формирования нового правительства", - говорится в сообщении.

Демонстранты прошли к правительственному зданию в центре Бейрута с плакатами, призывающими положить конец коррупции и вывести из тупика ситуацию с формированием нового правительства. Некоторые протестующие надели желтые жилеты, которые являются символом антиправительственых демонстраций во Франции.

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В последние недели в Ливане часто проходят протесты на фоне экономического и политического кризиса — страна оказалась в тупике из-за неудачных попыток сформировать новое правительство после майских выборов.

Новое правительство не удается сформировать из-за противоречивых требований соперничающих групп.

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Ливан, Протесты, Бейрут, Политический тупик.
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