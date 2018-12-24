Голанские высоты: На границе Сирии и Израиля произошло вооруженное столкновение

Новости мира: Израильские солдаты обстреляли группу вооруженных людей на границе с Сирией.

Израильские солдаты открыли в воскресенье огонь по группе вооруженных людей, пытавшихся проникнуть на занятую Израилем часть Голанских высот — так называемую сторону "Альфа" на границе с Сирией. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.

"Некоторое время назад солдаты Армии обороны Израиля засекли группу вооруженных подозреваемых, которые пересекали линию "Альфа" в сторону Израиля близ сирийского пограничного забора на Голанских высотах. В ответ израильские военнослужащие открыли огонь в их сторону", — говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике. "Армия обороны Израиля будет и впредь действовать против любых нарушений израильского суверенитета и положений соглашения о разъединении сирийских и израильских войск от 1974 года", — добавили израильские военные, указав, что с израильской стороны в результате инцидента пострадавших нет.

Справка: принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил израильский суверенитет над этой территорией. Территориальные изменения были осужденны резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.