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Теракт в Кабуле: Террорист-смертник подорвал машину со взрывчаткой

Теракт в Кабуле: Террорист-смертник подорвал машину со взрывчаткой
19:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Террорист-смертник взорвал машину, после устроил перестрелку с полицией.

У здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой, после чего началась перестрелка с полицией. Двое людей получили ранения. Об этом заявил представитель МВД Афганистана Насрат Рахими, сообщает Reuters.

"Террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой, возле Министерства общественных работ Афганистана, после чего началась стрельба", - говорится в сообщении.

После взрыва несколько боевиков заняли позиции у прилегающего к правительственному здания и начали перестрелку с силами безопасности.

В Кабуле произошел теракт: более 50 погибших

По предварительным данным, двое человек получили ранения.

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Все по теме:

Террорист, Кабул, Террорист-смертник, Министерство общественных работ Афганистана, Насрат Рахими.
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