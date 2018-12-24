Теракт в Кабуле: Террорист-смертник подорвал машину со взрывчаткой

Новости мира: Террорист-смертник взорвал машину, после устроил перестрелку с полицией.

У здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой, после чего началась перестрелка с полицией. Двое людей получили ранения. Об этом заявил представитель МВД Афганистана Насрат Рахими, сообщает Reuters.

"Террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой, возле Министерства общественных работ Афганистана, после чего началась стрельба", - говорится в сообщении.

После взрыва несколько боевиков заняли позиции у прилегающего к правительственному здания и начали перестрелку с силами безопасности.

По предварительным данным, двое человек получили ранения.