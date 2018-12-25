Скачать
Вторник, 25.12.2018
Глава МИД Канады: Сейчас наступил сложный момент в наших отношениях с Китаем
Глава МИД Канады: Сейчас наступил сложный момент в наших отношениях с Китаем
Губернатор мексиканского штата Пуэбла погибла в авиакатастрофе
Губернатор мексиканского штата Пуэбла погибла в авиакатастрофе
Хачериди может перейти не в Динамо, а в Шахтер
Хачериди может перейти не в Динамо, а в Шахтер
Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки

Ирак может развернуть войска в Сирии

Ирак может развернуть войска в Сирии
04:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Ирак не исключил возможности ввода войск в Сирию.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Ирак может развернуть войска в Сирии на фоне решения США о выводе своих военных с территории этой страны, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По словам иракского премьера, власти страны "рассматривают все варианты" для защиты Ирака от угроз, исходящих от пограничных государств.

СМИ сообщают, что в воскресенье в Ираке прошло заседание совета безопасности, после которого в канцелярии премьера Ирака сообщили, что власти страны исполняют свои обязанности по принятию мер для предотвращения возможных последствий решения США по выходу из Сирии.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГИЛ - выполнена. В дальнейшем стало известно, что Анкару заранее предупредили об этом решении США. Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил Д.Трампа, что турецкие военные смогут завершить разгром ИГИЛ на севере Сирии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Ирак, ИГИЛ, Адиль Абдул-Махди.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
02 Беларусь не хочет называть РФ братским государством
03 Подконтрольный РФ "Верховный суд" Крыма оставил под арестом захваченного моряка
04 Королева Елизавета II записала поздравление к Рождеству
05 Геращенко требует присутствия миссии ОБСЕ в Крыму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Прогресс есть&quot;: Трамп &quot;с нетерпением&quot; ждет встречи с Ким Чен Ыном
Трамп "с нетерпением" ждет встречи с Ким Чен Ыном
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.12 - 23.12)
Что мы искали в Google
Ирак может развернуть войска в Сирии
Ирак может развернуть войска в Сирии
YouTube наградил украинскую телеведущую серебряной кнопкой
YouTube наградил украинскую телеведущую серебряной кнопкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь