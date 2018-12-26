Сирийские ПВО сбили несколько ракет близ Дамаска

Новости мира: Сирийские системы ПВО открыли огонь по мишеням близ Дамаска.

Сирийские войска противовоздушной обороны открыли огонь по мишеням во вторник вечером близ Дамаска, сообщают государственные СМИ Сирии.

Согласно сообщениям, системам ПВО удалось сбить несколько ракет к западу от Дамаска. Пока нет данных о том, какова была мишень этих ракет и смогли ли некоторые из них поразить цель.

Израильская газета Jerusalem Post сообщает со ссылкой на источники, что речь шла о выпущенных израильскими боевыми самолетами ракетах. Самолеты, выполнявшие операцию, находились в ливанском воздушном пространстве. Их удар был нацелен на военный объект в районе сирийской столицы.

Это - не первый подобный инцидент близ столицы Сирии. В прошлом речь шла, как правило, о перехвате израильских ракет.

Израильские военные регулярно наносят ракетные удары по территории Сирии. Обычно мишенями становятся объекты, имеющие отношение к поддерживающим Дамаск бойцам ливанской группировки "Хезболла", или к находящимся на сирийской территории иранским военным советникам.