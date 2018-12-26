Иран ведет переговоры с Талибаном

Новости мира: Иран проводит переговоры с афганским "Талибаном"

Иран проводит переговоры с представителями террористической организации "Талибан" с согласия правительства Афганистана.

Об этом заявил иранскому информагентству IRNA секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани во время визита в Кабул, сообщает Reuters.

"Все контакты и переговоры с "Талибаном" проходят с согласия правительства Афганистана и этот процесс будет продолжаться", - заявил Шамхани, не углубляясь в детали переговоров.

По словам иранского чиновника, эти переговоры должны "помочь решить проблемы безопасности в Афганистане".

Информация о переговорах между Ираном и "Талибаном" появилась на фоне начала официальных переговоров между США и "Талибаном": 17 декабря представители "Талибана" встретились с официальными представителями США в ОАЭ в рамках усилий по прекращению войны в Афганистане.

Как отмечает Reuters, Иран, где преобладает шиитское население, длительное время имел близкие отношения с шиитскими группами в соседнем Афганистане, чьи боевики воевали против суннитских боевиков "Талибана".

"Но в последние месяцы афганские чиновники обвиняли Тегеран, который, как заявляют в США, хочет расширить свое влияние в западном Афганистане, в обеспечении "Талибана" деньгами, оружием и взрывчаткой. Иран это отрицает", - говорится в сообщении.

В ноябре американские власти также продемонстрировали образцы оружия, которые, как утверждалось, иранского производства и были переданы боевикам в Йемене и Афганистане. В Тегеране отрицают такие поставки вооружения.

Ранее в октябре США также обвинили Иран в предоставлении "Талибану" помощи в виде тренировок боевиков, поставки финансов и оружия, введя санкции против 8 иранских физических лиц, среди которых были двое военных из элитного спецподразделения Quds Корпуса стражей Иранской революции.