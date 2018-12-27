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Парламент Израиля самораспустился

Парламент Израиля самораспустился
03:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Израиле самораспустился парламент, уже известна дата досрочных выборов.

Кнессет (парламент, - ред.) Израиля 26 декабря проголосовал за самороспуск - принятие соответствующего закона поддержали 102 из 120 депутатов Кнессета.

Досрочные парламентские выборы назначены на 9 апреля, сообщает Deutsche Welle.

Причиной роспуска стала, в частности, напряженность внутри правящей коалиции. После ухода со своего поста министра обороны Авигдора Либермана, премьер страны Нетаньяху мог рассчитывать лишь на небольшой перевес в свою пользу в Кнессете. Кроме того, сам премьер подвергался критике в связи с обвинениями в коррупции.

По данным израильских СМИ, Кнессет 20 созыва был одним из наиболее стабильных - он просуществовал более трех лет и восьми месяцев. Правительство Биньямина Нетаньяху, которое с момента принятия закона о роспуске парламента является переходным, просуществует полных четыре года (то есть еще около двух месяцев).

С этого момента правительство не имеет права назначать высокопоставленных чиновников. В политической системе полагают, что не менее 40 депутатов, работавших в Кнессете, не будут переизбраны.

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Выборы, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Кнессет.
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